Vielfältige „Stationen“ im 4Fachwerk-Museum: Dieter Link stellt in Freudenberg aus

(wS/4f) Freudenberg 25.05.2025 | Die aktuelle Ausstellung im 4Fachwerk-Museum zeigt eine breite Vielfalt des künstlerischen Schaffens von Dieter Link aus Brachbach – ganz bewusst verschiedenartig. Der Künstler erklärt: „Ich lege mich nicht auf einen Stil fest.“

Bei der Vernissage erläutert Link, dass sich sein Stil ständig verändere. Jedes Bild werde von der verwendeten Technik und dem eingesetzten Material beeinflusst. „Das Handwerk ist mir wichtig – und dabei lerne ich buchstäblich täglich dazu, weil ich gerne mit Pigmenten und verschiedenen Malmitteln experimentiere.“

Die Ergebnisse dieser Experimente mit natürlich hergestellten Malmitteln fließen in neue Arbeiten ein. Ein klares Bekenntnis gibt er ebenfalls ab: „Ich halte es wie Georg Baselitz, der darauf besteht, kein Künstler, sondern Maler zu sein.“

Zeichnen, Malen – die Kunst insgesamt – begleiteten ihn ein Leben lang. Immer wieder habe er Mal- und Zeichenkurse besucht, um seine handwerklichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. „Richtig gelernt habe ich das Malen erst im Ruhestand an der Freien Kunstschule in Köln – ich meine damit die Grundlagen in Zeichnung und Malerei.“ Zuvor hatte Dieter Link an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule unterrichtet.

Er sei also ein „Spätzünder“, sagt er mit einem Lächeln. Den Ausstellungstitel „Stationen“ erklären interessierte Besucher alsbald zum Gesprächsthema – und Link bietet zwei Deutungen an: Zum einen blicke er in seinem Alter naturgemäß auf verschiedene Phasen seines Lebens zurück. Zum anderen sei auch sein künstlerischer Prozess stationenartig aufgebaut: „Die Idee für ein Bild entsteht, weil mich etwas inspiriert – ein reales Motiv oder eine Vorstellung, ausgelöst durch Literatur, Musik oder Musiktheater. Dieses halte ich fest, als Skizze oder Foto. Die eigentliche Umsetzung zum Bild folgt später.“

Zwar erzähle jedes Bild eine eigene Geschichte, doch sei es ihm wichtig, dass Betrachterinnen und Betrachter ihre ganz persönliche Auslegung darin finden können.

Werke von Dieter Link – Mitglied im Kunstverein Siegen und aktiver Teil des Kunstforums Westerwald – sind noch bis zum 29. Juni 2025 im 4Fachwerk-Museum in Freudenberg zu sehen.

Museumsvereinsvorsitzender Klaus Siebel-Späth zeigte sich erfreut, erneut einen Kunstschaffenden aus dem benachbarten Kreis Altenkirchen in der Altstadt begrüßen zu dürfen. Kuratorin Ulrike David hatte gemeinsam mit Dr. Ingrid Leopold die Ausstellung vorbereitet und den Künstler für das Projekt gewonnen.

