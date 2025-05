Wie schütze ich mein Gebäude vor Starkregen und Hochwasser? Stadt Kreuztal lädt ein zur Informationsveranstaltung

(wS/kr) Kreuztal 22.05.2025 | Spätestens seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist klar: Starkregen und Hochwasser können schnell verheerende Folgen haben und die Wahrscheinlichkeit für solche Extremwettereignisse steigt von Jahr zu Jahr. Sich frühzeitig über Möglichkeiten zur Eigenvorsorge zu informieren, kann daher sehr sinnvoll sein. Um Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger dabei zu begleiten, bietet die Stadt Kreuztal am Donnerstag, den 12. Juni, eine entsprechende Informationsveranstaltung in der Otto-Flick-Halle an.

Ab 16.30 Uhr können sich Interessierte am Infomobil des Hochwasserkompetenzzentrums hinter der Otto-Flick-Halle über Schutzsysteme und weitere Möglichkeiten der Eigensicherung informieren.

Um 18:00 Uhr beginnt die eigentliche Informationsveranstaltung in der Halle mit einem Vortrag des Kreises Siegen-Wittgenstein zum Klimawandel und den Folgen in unserer Region. Anschließend werden die Starkregengefahrenkarten für das Kreuztaler Stadtgebiet durch das Ingenieurbüro Holzem und Hartmann vorgestellt. Ergänzend zum Hochwassermobil informiert nachfolgend das Hochwasserkompetenzzentrum e.V. über die verschiedenen Möglichkeiten der Eigenfürsorge.

Abschließend werden Mitarbeiter der Kreuztaler Stadtverwaltung die Förderrichtlinie Klima & Umwelt vorstellen, die schwerpunktmäßig Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung unterstützt. Bürgerinnen und Bürger, die Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen planen, können davon profitieren. Im Anschluss an die Vorträge besteht Gelegenheit zum Austausch.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Ab 17 Uhr stehen auf dem Parkplatz Roonstraße zahlreiche kostenlose Parkflächen zur Verfügung. Wer mit dem Fahrrad kommt, kann direkt vor der Otto-Flick-Halle parken.



.

