Zwei Aluminiumfelgen samt Reifen von PKW geklaut

(wS/ots) Siegen 21.05.2025 | Zwischen Montag und Dienstagnachmittag (20.05.2025) haben unbekannte Täter von einem geparkten PKW in Geisweid zwei Alufelgen samt Reifen entwendet.

Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Stahlwerkstraße unter der HTS abgestellt. Am Dienstag stellte die Besitzerin des BMW den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. An den beiden anderen Rädern wurden die Schrauben abmontiert. Zudem wurden die seitlichen Blinker entwendet.

Insgesamt entstand ein Beute- und Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise unter der 0271/7099-0.