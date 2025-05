Sport, Spannung, starke Preise beim VSV Wenden: Pfingstturnier mit Tombola-Highlight am Samstag, 8. Juni 2025

(wS/vsv) Wenden 21.05.2025 | Am Samstag, 8. Juni 2025, ist es wieder so weit: Der VSV Wenden lädt in Kooperation mit der Autogalerie Köhler zum beliebten Pfingstturnier für Hobbyclubs, Betriebsmannschaften und Vereine ein. Gespielt wird auf der Sportanlage „auf’m Nocken“.

Ab 11 Uhr rollt der Ball in spannenden Spielen, bei denen Teamgeist und Fairplay im Vordergrund stehen. Jede Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart, das Mindestalter liegt bei 14 Jahren.

Die Zahl der Auswechselspieler ist offen.

Die Anmeldung zum Turnier ist bis spätestens 30. Mai 2025 möglich. Dazu einfach eine einfach eine E-Mail an info@vsv-wenden.de schicken. Bei Fragen steht Marius Zeppenfeld unter 0163 3056092 zur Verfügung.

Wie gewohnt sorgt der VSV Wenden für beste Rahmenbedingungen: Essen und Getränke stehen den ganzen Tag über bereit – ideal also auch für Wanderer, Radler oder alle, die an Pfingsten einen Zwischenstopp einlegen möchten. Auch wer nicht aktiv mitspielt, ist als Zuschauer herzlich willkommen!

Ein besonderes Highlight ist die große Tombola mit attraktiven Preisen:

Neben Bargeldgewinnen und einem Stehtisch im Wert von 150 Euro winkt als Hauptpreis ein hochwertiges E-Bike KTM Race 591 von Fahrrad Feldmann, (Wert: 3.199 €). Lose gibt es vor Ort sowie im Vorfeld bei Vorstandsmitgliedern, Spielern und Partnern wie der Allianz Hauptvertretung Kemal Topal oder dem Schuh- und Sporthaus Häner in Wenden.

Alle Infos auch unter: www.vsv- wenden.de/Pfingstturnier2025

Pfingstturnier für Hobbyclubs, Betriebsmannschaften und örtliche Vereine – ein Hobbyturnier mit großer Tombola und einem E-Bike als Hauptgewinn, v.l.n.r. Torsten Feldmann (Fahrrad Feldmann), Caterina Breuer (Ressort Marketing VSV Wenden), Marion Schönauer (Autogalerie Köhler), Sebastian Scherer (Ressort Marketing VSV Wenden)

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!