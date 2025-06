„Wespenangriff“ endet mit Sprung vom Balkon – Feuerwehr rettet verletzten Mann

(wS/red) Netphen 29.06.2025 | Erstmeldung | Am Sonntagnachmittag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz nach Dreis-Tiefenbach in die Goethestraße aus. Ein Mann war dort nach ersten Polizeiangaben vermutlich von Wespen angegriffen worden. In Panik versuchte er, sich vor den Insekten in Sicherheit zu bringen – und sprang dabei von seinem Balkon. Der Mann landete auf dem Spitzdach einer darunter befindlichen Garage, verletzte sich dabei und konnte sich aus seiner misslichen Lage nicht mehr selbst befreien.

Die alarmierte Feuerwehr traf zügig am Einsatzort ein und führte die Rettung des Mannes mithilfe einer Drehleiter durch. Nach der erfolgreichen Rettungsaktion wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung an den Rettungsdienst übergeben.

Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine genauen Informationen vor. Nach ersten Angaben schwebt der Mann jedoch glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Wir berichten nach.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

