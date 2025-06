Hoher Sachschaden nach Unfall zwischen PKW und Bus in Weidenau auf der Weidenauer Straße

(wS/red) Siegen 29.06.2025 | Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr kam es auf der Weidenauer Straße in Weidenau zu einem Unfall, der einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi befuhr die Waldhausstraße und beabsichtigte, nach rechts in die Weidenauer Straße abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer einen von links kommenden Bus, der auf der Weidenauer Straße in Richtung Siegen unterwegs war.

Der Pkw-Fahrer kollidierte mit dem Bus, wobei der Audi völlig zerstört wurde. Der 26-jährige Busfahrer sowie 15 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ebenso der Unfallverursacher.

Für die Fahrgäste war hier jedoch Endstation. Aufgrund des Schadenbildes und der Unfallaufnahme konnte der Bus seine Fahrt zunächst nicht fortsetzen.

Neben der Polizei, die eine kurze Anfahrt hatte, da sich die Kreispolizeibehörde Siegen nur wenige Meter gegenüber befindet, rückte auch die Feuerwehr an. Sie stellte den Brandschutz sicher, überprüfte, ob Betriebsstoffe ausliefen und ob eventuell Verletzte zu retten waren. Dies war jedoch glücklicherweise nicht der Fall.

Den entstandenen Schaden an Pkw und Bus, der stark demoliert wurde, schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Warum genau der Pkw-Fahrer einen nicht gerade unauffälligen, großen Bus übersehen hatte, muss nun die Polizei ermitteln.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr normal an der Unfallstelle vorbeifließen. Lediglich die sogenannte „Umweltspur“ war betroffen, eine Fahrspur, die ohnehin nicht von Pkw befahren werden darf und täglich den normalen Verkehrsfluss zwischen Geisweid und Siegen teils stark behindert.

