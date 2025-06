Wetterkapriolen und starke Matches: 12. Kindelsberg Pfingstcup trotzt den Bedingungen

(wS/tvl) Kreuztal 14.06.2025 | Über vier Tage hinweg stand der Tennissport im Fokus: Der inzwischen 12. Kindelsberg Pfingstcup bot trotz teils widriger Wetterverhältnisse hochklassige Partien, spannende Duelle und ein starkes Teilnehmerfeld. 65 Spielerinnen und Spieler traten in acht Konkurrenzen an – und das bei über 70 Matches insgesamt.

Während der Montag durchgehend trocken blieb und damit beste Bedingungen für die Finalspiele bot, war insbesondere der Sonntag für das Organisationsteam eine Herausforderung. Vier Regenunterbrechungen verlangten von Spielern, Zuschauern und Veranstaltern viel Geduld und Flexibilität. Auch der Samstag war nicht regenfrei. Doch das Turnier konnte erfolgreich durchgeführt werden – auch dank der kurzfristigen Unterstützung des TC Buschhütten, der über den Turnierverlauf 17 Partien auf seiner Anlage übernahm.

„Gerade der Sonntagmorgen war knifflig. Es war wichtig, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit der Spielplan noch zu retten war“, sagte Jan Prüfert aus der Turnierleitung. „Eine Woche vor Turnierstart hatten wir kaum Meldungen, doch in den letzten beiden Tagen füllte sich das Feld – am Ende sind wir einfach froh, dass alles so gut gelaufen ist.“

Die sportlichen Höhepunkte ließen nicht lange auf sich warten. Besonders die Herren A-Konkurrenz war mit 15 Teilnehmern stark besetzt. Den Titel sicherte sich Jimmy Reinsch (TuS Ferndorf), der damit seinen Vorjahres-Finaleinzug vergoldete. Im Endspiel setzte er sich gegen Marius Wilmes (TV Rosenthal) durch.

„Wir gratulieren Jimmy zu einem astreinen Turnier“, so Erik Süßmann, Turnierleitung. „Letztes Jahr stand er schon im Finale, diesmal war er unfassbar konstant und super stark. Aber auch Marius hat eine starke Runde gespielt.“

Die Damen A-Klasse musste mangels Teilnehmerinnen abgesagt werden, dafür überzeugten die Damen in der B-Konkurrenz. Siegerin wurde Marleen Braun – eine Spielerin aus den eigenen Reihen.

„Ich freue mich besonders über unsere Finalisten und Gewinner aus dem eigenen Verein oder meiner eigenen Mannschaft. Marleen hat eine sehr starke Vorstellung gezeigt“, lobte Süßmann weiter.

Besonders hervorgehoben wurde auch die sportliche Solidarität zwischen den beteiligten Clubs. Simon Meckel aus dem Turnierteam betonte: „Es war schade, dass wir unsere Plätze in Rahrbach wetterbedingt nicht wie gewohnt nutzen konnten. Umso größer der Dank an den TC Buschhütten für die kurzfristige und tatkräftige Unterstützung.“

Ein großes Dankeschön gilt wie immer auch den vielen engagierten Helferinnen und Helfern, ohne deren Einsatz dieses Turnier nicht möglich gewesen wäre. Ebenso ein besonderer Dank an Fotograf Leon Steinfelder, der bei Wind und Wetter auf dem Platz unterwegs war, um packende Momente und Impressionen festzuhalten. Eindrücke vom Turnier sind auf Instagram zu finden – unter @tvlittfeldtennis und @steinis.fotografiewelt.

Der Kindelsberg Pfingstcup hat damit einmal mehr bewiesen: Mit Engagement, Flexibilität – und einer Prise Wetterglück – lassen sich auch widrige Umstände in ein gelungenes Tennisevent verwandeln.

Fotos: TV Hoffnung Littfeld

.

