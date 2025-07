CHRISTMAS WITH FRIENDS verzaubert die Siegerlandhalle mit festlicher Musik und stimmungsvoller Atmosphäre

(wS/bc) Siegen 18.07.2025 | Wunderschön und einzigartig – so begann im Dezember 2019 die erste Siegener Adventsgala, die mit ihrer besonderen Mischung aus Pop, Soul, Gospel und Klassik ein großes Publikum in der Siegerlandhalle begeisterte. Auch die zweite Ausgabe 2023 knüpfte an diesen Erfolg an und berührte mit weihnachtlichem Zauber und tiefgehenden Texten.

Nun geht die außergewöhnliche Konzertreihe am 7. Dezember 2025 in die dritte Runde. Die Siegerlandhalle wird erneut zum festlichen Schauplatz eines ganz besonderen Abends.

Aufbauend auf dem bewährten Konzept der ersten beiden Galas präsentiert „Christmas with Friends“ Vol. III wieder eine kraftvolle musikalische Crossover-Inszenierung, die den Zauber der Weihnachtszeit lebendig werden lässt.

Neben der heimischen Crossover-Band stehen erneut hochkarätige Mitwirkende auf der Bühne: Der Bach-Chor Siegen, das Bach Orchester Siegen, das preisgekrönte Frauenensemble Encantada und namhafte Gäste wie Leslie Jost, Judith Adarkwah, David Thomas und Anush Mkrtchyan präsentieren genreübergreifend musikalische Highlights. Weltbekannte Titel treffen auf gefühlvolle Arrangements und kraftvolle Interpretationen – ein Abend voller Emotion, Klangvielfalt und weihnachtlicher Magie. Durch den Abend führt die bekannte Fernsehmoderatorin Anne Willmes. Die Lesung der Bestsellerautorin Leah Weigand und der geistliche Impuls von Superintendentin Kerstin Grünert verleihen dem Konzertprogramm eine besondere Tiefe.

Eintrittskarten für das Konzert um 17:00 Uhr in der Siegerlandhalle können auf www.proticket.de und an allen ProTicket-Vorverkaufsstellen erworben werden.

Foto: Björn Hadem

