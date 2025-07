Freitags in Netphen 2025 startet mit einem echten Knall: JimButton’s eröffnen die „Best Off“-Reihe!

(wS/red) Netphen 18.07.2025 | Der Sommer wird laut, lebendig und mitreißend – denn am Freitag, den 25. Juli, heißt es wieder: „Freitags in Netphen“! Und die beliebte Veranstaltungsreihe startet in diesem Jahr gleich mit einem echten Kracher: Die JimButton’s eröffnen die neue „Best Off“-Reihe mit einer Show, die alles andere als alltäglich ist.

Alltag raus – Button’s rein! Das ist das Motto, wenn die Bühne auf dem Marktplatz in Obernetphen bebt und die Band mit einer geballten Ladung Rock- und Popklassikern das Publikum von den Bänken reißt. In der sogenannten Vollgas-Variante bringen die JimButton’s mit Drums, E-Gitarren und einem energiegeladenen Frontmann Klassiker und moderne Hits gleichermaßen auf die Bühne – von AC/DC über die Ärzte bis hin zu Ed Sheeran und Mark Forster.

Die Band steht für musikalische Perfektion, technisches Niveau und eine unverwechselbare Live-Energie, die über zwei Stunden lang für Gänsehaut, Mitsing-Momente und Tanzfreude sorgt. Allen voran begeistert Sänger Thorsten Kruck mit einer stimmlichen Bandbreite, die ihresgleichen sucht – mühelos wechselt er zwischen Genres, Stilen und Stimmungen. Und als wäre das nicht genug, überrascht Drummer Sam Bleissem regelmäßig mit seinen Gesangseinlagen – und gilt unter Fans als einer der besten AC/DC-Coversänger überhaupt.

Wer schon einmal dabei war, weiß: Wenn die JimButton’s loslegen, bleibt kein Fuß still. Wer sie noch nicht live erlebt hat – dieser Freitagabend ist eure Chance!

📍 Ort: Marktplatz Obernetphen

🕖 Beginn: 19:30 Uhr

🎟️ Eintritt frei – nur ein 4€-Becher wird für den Getränkekauf benötigt.

Also: Packt eure Freunde ein, kommt früh, sichert euch einen guten Platz – und feiert den Auftakt einer ganz besonderen „Freitags in Netphen“-Saison.

Denn: Das wird Best Off – im besten Sinne!

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!