VdK Ortsverband Deuz lädt zum Sommerfest und zur Tagesfahrt ein

(wS/vdk) Netphen 18.07.2025 | Der VdK Ortsverband Deuz lädt alle Mitgliederinnen und Mitglieder herzlich zum traditionellen Sommerfest ein. Gefeiert wird am Samstag, den 09. August 2025 ab 14.30 Uhr in der Grillhütte in Netphen-Helgersdorf. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Anmeldungen sind bis zum 03. August 2025 unter ov.deuz@vdk.de möglich.

Ein weiteres Highlight ist bereits in Planung: Am 25. Oktober 2025 findet eine Tagesfahrt nach Boppard statt. Nach der Anreise mit dem Bus steht eine Schifffahrt nach St. Goar auf dem Programm, gefolgt von einem Besuch bei einem Winzer in Waldalgesheim. Die Teilnahme kostet 76 Euro und beinhaltet Busfahrt, Schifffahrt sowie eine Winzervesper mit Weinverkostung. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an ov-deuz@vdk.de möglich.

Darüber hinaus sucht der Ortsverband weiterhin jüngere Helferinnen und Helfer, die sich engagieren möchten, um den Verband zukunftsfähig aufzustellen.

„Zukunft sozial gestalten“ – unter diesem Motto freut sich der VdK Deuz über jede helfende Hand.



.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!