Diakonie-Oberarzt in Stockholm ausgezeichnet

(wS/dia) Siegen 14.07.2025 | Dr. Ralf-Achim Grünther für seine Verdienste um amputierte Patienten geehrt

Siegen/Stockholm. Dort, wo jährlich die Nobelpreise verliehen werden, wurde nun Dr. Ralf-Achim Grünther eine besondere Auszeichnung zu Teil. Der ehemalige Oberarzt des Diakonie Klinikums nahm in der City Hall in Stockholm eine Urkunde entgegen, mit der seine Verdienste im Bereich der Arbeit mit amputierten Patienten gewürdigt wurde.

Beim internationalen Kongress für Orthopädietechnik tauschen sich Orthopädietechniker, Orthopäden, Mediziner, Biomechaniker sowie Physio- und Ergotherapeuten regelmäßig über aktuelle Einsatzmöglichkeiten von Hilfsmitteln und Versorgungsbeispielen aus. Dr. Grünther, der sich seit einige Monaten im Ruhestand befindet, arbeitete viele Jahre als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie technischer Orthopäde im Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg. Der Mediziner vertrat das Haus des Öfteren international, unter anderem in Mexiko, Brasilien und Ägypten. „Der Schwerpunkt meiner medizinischen Arbeit lag in der operativen und konservativen Orthopädie und Unfallchirurgie sowie der physikalischen Therapie und Rehabilitation, insbesondere in der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms und der Amputationschirurgie – immer mit dem Ziel vor Augen, Amputationen zu vermeiden“, so der nun Geehrte.

In Stockholm nahm Dr. Ralf-Achim Grünther (rechts) die Auszeichnung entgegen.