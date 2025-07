Philharmonie Südwestfalen konzertiert am 6. September vor der Ev. Kirche in Burbach – Vorverkauf für das 20. Römerkonzert hat begonnen

(wS/bu) Burbach 14.07.2025 | Jubiläumsstimmung auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche: Bereits zum 20. Mal ist die Philharmonie Südwestfalen zu Gast in Burbach. Zum zweiten Mal unter weiblicher Führung.

Dirigentin Katharina Morin wird den Taktstock am Samstag, den 06.09. um 18 Uhr erheben und das Orchester leiten. Dann wird vom Römerberg klassische Musik über der Ortsmitte schweben. Stücke von Louise Farrenc, Richard Strauss und Ludwig van Beethoven stehen auf dem Programm. Ein Höhepunkt des Konzertes wird der Solist João Miguel Moreira da Silva an der Oboe sein. Sollte das nicht zu beeinflussende Wetter andere Pläne haben, steht die Kirche als Ausweichort zur Verfügung.

Der Vorverkauf für das 20. Römerkonzert der Musikschule Burbach läuft seit dem heutigen Montag, 14.07.2025. Karten erhalten interessierte Musikfreunde für 14,00 Euro bei der Geschäftsstelle der

Musikschule in der Alten Vogtei in Burbach, Ginnerbach 2, sowie bei allen ProTicket- Vorverkaufsstellen oder online unter www.proticket.de.

Konzert unter freiem Himmel. Am 6. September spielt die Philharmonie Südwestfalen wieder auf dem Kirchvorpatz auf dem

Römerberg. Foto: Gemeinde Burbach