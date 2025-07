Einbruch in Lottoladen – Tabak im Wert von 15.000 Euro entwendet

(wS/ots) Burbach 17.07.2025 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.07.2025) sind zwei unbekannte Täter in einen Lottoladen im Bahnhofsweg in Burbach eingebrochen.

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Geschäft.

Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke und Vitrinen. Dabei entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren im Wert von rund 15.000 Euro, bevor sie das Gebäude wieder verließen und flüchteten. Die Tatzeit liegt bei kurz nach 3:00 Uhr am Mittwochmorgen.

Bei ihrer Tat wurden die beiden Täter gefilmt. Sie können daher wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

– kräftig

– dunkle Haare mit Koteletten

– helle Basecap

– helles T-Shirt mit schwarzem Balken am linken Ärmel

– Handschuhe

– Helle Turnschuhe mit schwarzen Streifen

Täter 2:

– schlank

– weißes Basecap

– weißes Langarmshirt mit weißer Weste

– dunkle Hose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!