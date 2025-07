Freudenberger Freibad-Sanierung dauert länger als geplant

(wS/fr) Freudenberg 18.07.2025 | Die Bauarbeiten im Freudenberger Freibad machen zwar große Fortschritte, ein regulärer Badebetrieb wird in diesem Sommer aber nicht stattfinden können.

„Die Planer und bauausführenden Firmen haben nichts unversucht gelassen, damit wir noch den einen oder anderen Tag im Spätsommer bei schönem Wetter öffnen können. Diesen Zeitplan können wir leider nicht halten, werden allen Interessierten aber die Möglichkeit geben, das komplett sanierte und umgebaute Freibad mit allen Neuerungen und Attraktionen bei Begehungen besichtigen zu können“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

In das Schwimmareal im Gambachtal werden aktuell 5 Millionen Euro investiert, 2,2 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Das große Becken ist bereits geteilt, die Edelstahlarbeiten so gut wie abgeschlossen. Auch die Badewassertechnik ist kurz vor Fertigstellung, Wege gepflastert, Attraktionen eingebaut. Die Liegewiesen können erst im Herbst angelegt und Bepflanzungen in den Beeten vorgenommen werden.

Für die baulichen Verzögerungen gibt es mehrere Gründe:

Aufgrund der Regenzeit Mitte letzten Jahres musste viel Boden ausgetauscht werden, mit negativer Auswirkung auf den Bauzeitenplan. Es mussten zudem mehr Leitungen erneuert werden als geplant. Das Gewerk Garten- und Landschaftsbau wird den vorgegebenen Zeitplan auch mit den umfangreichen Pflasterarbeiten nicht einhalten können.

Bei der Sanierung des Funktionalgebäudes mit Umkleiden und Duschen haben sich einige negative Überraschungen ergeben im erdberührten Bereich ebenso wie bei der Stromversorgung. Im Technikbereich mussten unvorhersehbare aufwendige Betonsanierungen vorgenommen werden, die sich erst während der Baumaßnahme ergeben haben.

„Wir hatten 20 Monate angesetzt für Rückbau und Sanierung – der aktuelle Zeitverzug ist bei solch einem komplexen Projekt sicher nicht unüblich, allerdings wissen wir, wie viele Menschen sich auf das rundum erneuerte Freibad freuen. Deswegen ist es uns wichtig, Ende des Sommers die Möglichkeit von Besichtigungen anzubieten, während ein Testbetrieb der Technik durchgeführt wird, so dass einer feierlichen Eröffnung im Frühjahr 2026 nichts im Wege steht“, erklärt Nicole Reschke.

Foto: Stadt Freudenberg

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!