Unbekannte brechen in Hotel ein

(wS/ots) Wilnsdorf 17.07.2025 | Rund 2.000 Euro Bargeld ist die Beute von unbekannten Einbrechern, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.07.2025) in ein Hotel in Wilgersdorf eingebrochen sind.

Die Täter brachen eine Tür an der Gebäudeseite auf und gelangten dadurch in das Innere des Hotels. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke, bevor sie mit ihrer Beute flüchteten.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

