Feuerwehr-Großeinsatz beim Dornseifers Frischemarkt in Kreuztal – Ziegeleifeld voll gesperrt

(wS/red) Kreuztal 06.07.2025 | Erstmeldung | Mit einem Großaufgebot an Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Sonntagabend zahlreiche Einsatzkräfte zum Roten Platz und anschließend zum Dornseifers Frischemarkt in der Straße Ziegeleifeld in Kreuztal ausgerückt. Gegen 18 Uhr trafen die ersten Kräfte vor Ort ein.

Zuvor hatten Mitarbeiterinnen, die sich im Markt aufhielten, einen lauten Knall gehört, der nach ersten Angaben sogar mehrere hundert Meter weit zu hören gewesen sein soll. Die Feuerwehr suchte zunächst intensiv nach der Ursache.

Schnell stellten die Einsatzkräfte fest, dass es im Markt eine leichte Sauerstoffreduzierung gab: Statt der üblichen 21 Prozent lag der Sauerstoffgehalt bei 19 Prozent, während gleichzeitig eine erhöhte CO₂-Konzentration gemessen wurde. Der Wert sei laut Feuerwehr zwar derzeit noch unkritisch für Menschen, deutete jedoch auf ein Leck hin.

Nach ersten Einschätzungen könnte ein technischer Defekt im Technikraum des Marktes für den Vorfall verantwortlich sein. Ein Techniker wurde hinzugezogen, um die Ursache genauer zu prüfen. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr, Jan Kleine, sei es zu einem CO₂-Austritt gekommen, weshalb die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten eingesetzt wurde. Ob ein Ventil gerissen ist oder ein anderer Defekt vorliegt, wird aktuell noch untersucht.

Die Straße Ziegeleifeld musste während des Einsatzes vollständig gesperrt werden. Nach ersten Informationen bestand keine Gefahr für die Anwohner oder die Mitarbeiter im Markt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

