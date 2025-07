Zwei Leichtverletzte nach Unfall vor der Polizeiwache Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 06.07.2025 | Am Sonntagabend kam es gegen 19:55 Uhr vor der Polizeiwache an der Waldstraße in Kreuztal zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten.

Eine 46-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die Waldstraße von der Hagener Straße kommend in Richtung Polizeiwache, als sie im Kreuzungsbereich zur Breslauer Straße einen von rechts kommenden Skoda übersah. Der 50-jährige Skoda-Fahrer kam aus der Breslauer Straße und beabsichtigte geradeaus weiterzufahren. Er hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision beider Fahrzeuge, die durch den Aufprall so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Skoda-Fahrer sowie eine weitere Person im Skoda erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. In dem Hyundai befanden sich neben der Fahrerin drei weitere weibliche Mitfahrerinnen, die glücklicherweise unverletzt blieben.

Die Feuerwehr Kreuztal rückte an, stellte den Brandschutz sicher, kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel, sicherten die Fahrzeuge und übernahm die Absperrung der Einsatzstelle. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

