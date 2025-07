TuS Ferndorfs nächster Neuzugang: Lukas Süsser ersetzt den verletzten Philip Würz

(wS/Red) Ferndorf 07.07.2025 | Kreis geschlossen, Tür offen, Ferndorf plant weiter

TuS Ferndorf verpflichtet Lukas Süsser

Der TuS Ferndorf hat für die kommende Saison Lukas Süsser verpflichtet. Der 23 jährige Kreisläufer kommt von Ligakonkurrent TuS N-Lübbecke, für den er seit 2023 auflief, nach Ferndorf.

Lukas Süsser ist Rechtshänder, 1,90 m groß und wird den Langzeitverletzten Philip Würz bis zu seiner vollständigen Genesung ersetzen.

Lukas kommt ursprünglich von der SG Pforzheim/Eutingen und konnte, dank Zweitspielrecht, beim Bundesligisten TVB Stuttgart bereits Erfahrung in der 1.

Liga sammeln.

„Mit Lukas bekommen wir einen jungen, gut ausgebildeten und körperlich starken Kreisläufer, der unser Kreisläuferduo Mattis Michel und Valentino

Duvančić ergänzt und uns in Abwehr und Angriff weitere Optionen gibt. Wir freuen uns, dass Lukas sich für uns entschieden hat.“ sagte der Sportliche Leiter des TuS, Michael Lerscht, zum Engagement von Lukas Süsser.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim TuS Ferndorf und vor allem auf die Stählerwiese, die ich ja schon als Gast erleben durfte. Team und Umfeld machen einen tollen Job hier und ich hoffe, dass wir gemeinsam unsere Ziele in der 2. Handball-Bundesliga erreichen werden.

Dafür werde ich alles geben.“ meinte Lukas Süsser nach der Vertragsunterzeichnung beim TuS Ferndorf.

Redaktion: Er ist der nächste Baustein im Mannschaftspuzzle des TuS Ferndorf: Mit Lukas Süsser verstärkt ein weiterer Spieler den Kreis, nachdem zuvor bereits Nico Schnabl die Lücke im linken Rückraum, hinter Janko Kevic, geschlossen hatte. Süsser kommt für den langzeitverletzten Philip Würz ins Team.

Noch offen ist weiterhin die wichtige Personalie auf Rechtsaußen. Dort steht aktuell nur Josip Eres zur Verfügung, nachdem Paul Schikora den Verein verlassen hat. Die Position ist also vakant. Zudem ist weiterhin von einem zusätzlichen Rückraumspieler die Rede (!!??)

Man darf gespannt sein, was sich in den kommenden Tagen noch tut, der TuS hat die Transfer-Deadline für Neuzugänge jedenfalls verlängert. Grund dafür war auch das lange Warten auf eine Entscheidung in der 2. Bundesliga, der Abstieg des ASV Hamm ist nun offiziell. Das könnte neue Möglichkeiten eröffnen. Vielleicht sehen wir ja bald einen ASV-Spieler im TuS-Trikot auflaufen (!!??), das wäre dann tatsächlich ein „Hammer“.

Bericht Verein bzw. Peter Trojak

Foto: Verein