Gedenkgottesdienst in der Kolumbariumskirche Weidenau unter dem Motto „Brücken, die verbinden“

(wS/car) Siegen 09.07.2025 | Am Mittwoch, den 25. Juni 2025, fand in der Kolumbariumskirche in Siegen-Weidenau ein besonderer

Gedenkgottesdienst statt, der unter dem Thema „Brücken, die verbinden“ stand. Organisiert wurde der

Gottesdienst von Mitarbeiterinnen der Caritas und der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe, um den

verstorbenen Menschen zu gedenken und die Verbindung zwischen Leben und Tod zu stärken.

Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von Pfarrer Ralf Prange sowie Irmtrud von Plettenberg, die mit ihren Worten

Trost und Hoffnung sprachen. Musikalisch unterstützt wurde die Veranstaltung vom Gospelchor Trinity, der

unter der Leitung von Sebastian Heupel für eine bewegende Atmosphäre sorgte. Ergänzt wurde die

musikalische Begleitung durch Hartwig Dangendorf, Trompete, und Hans-Werner Schnurr an der Orgel.

Rund 100 Gottesdienstbesucherinnen und -besucher fanden sich in der Kirche ein, um gemeinsam zu

gedenken und sich auf die symbolische Bedeutung der „Brücken“ zu besinnen – Verbindungen, die Menschen

in schweren Zeiten tragen und Hoffnung spenden.

Eine Besucherin äußerte sich nach dem Gottesdienst: „Es war ein schöner Gedenkgottesdienst mit viel Gefühl

und Tiefgang. Man spürt, wie wichtig es ist, gemeinsam zu trauern und Erinnerungen zu teilen.“

Der Gottesdienst bot Raum für stille Momente, Gebete und persönliche Erinnerungen und wurde von den

Anwesenden als eine wertvolle Gelegenheit erlebt, Abschied zu nehmen und Kraft zu schöpfen.

Foto: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.