Krönchen Convention bringt Popkultur nach Siegen – Großevent in der Siegerlandhalle

(wS/kc) Siegen 28.07.2025 | Am ersten Augustwochenende 2025 steht Siegen ganz im Zeichen der Popkultur: Mit der Krönchen Convention erhält die Stadt ihre erste große Messe für Gaming, Brettspiele, Anime, Rollenspiel und vieles mehr. Die Premiere des neuen Formats findet am 2. und 3. August 2025 in der Siegerlandhalle statt – und das mit einer breiten Palette an Angeboten für Jung und Alt.

Ein Herzensprojekt aus der Region

Initiatoren sind Ralf Siedek, Betreiber des Siegener Spieleladens Fischkrieg, und Samir Ben Hassine, Mitglied im Verein Spielkultur Siegen e.V.. Unterstützt werden sie von einem erfahrenen Orga-Team bestehend aus Florian Menges, Martin Glenz und Leonard Niesik. Gemeinsam bringen sie Know-how aus den Bereichen Veranstaltungsorganisation, Gaming, Wissenschaft, IT und Kulturmanagement ein.

„Die Idee entstand vor etwa einem Jahr“, erinnert sich Ben Hassine. „Hier in der Region gibt es überraschend viele Gruppen und Vereine, die sich mit Spielkultur beschäftigen – aber bisher keinen übergreifenden Treffpunkt.“ Ziel sei es, mit der Krönchen Convention eine Plattform zu schaffen, die alle Facetten des Hobbys vereint – von Einsteigern über Familien bis hin zu erfahrenen Szene-Insidern.

Spiele, Shows und Wissenschaft – Programm für alle Generationen

Das Angebot auf über 6.000 Quadratmetern Fläche ist umfassend: Besucher können sich auf Live-Musik, interaktive Workshops, Gaming-Areas, Synchronsprecher-Auftritte, eine große Artist Alley mit über 100 Künstler:innen sowie zahlreiche Mitmachaktionen für Familien freuen.

Auf der Hauptbühne treten Acts wie Motorjesus (Rock), Atrax Mors (Rap & Anime), Jiggy Tones (Rock-Gaming-Remix) sowie K-Pop-Tanzgruppen auf. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch Karaoke-Shows, Auftritte von OPFuture, sowie Live-Rollenspielshows von Orkenspalter & Projekt Caera.

Für Familien gibt es zusätzliche Highlights: Hüpfburgen, menschlicher Kicker, Fotopoints mit Cosplayern, sowie Mitmachbereiche, etwa in Kooperation mit der bekannten Influencerin Sara Schneider von Siegen mit Kids (über 10.000 Follower), die das Event medial begleitet und Gewinnspiele durchführt.

Große Namen & starke Stimmen: Stargäste der Convention

Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Synchronsprecher:innen, die live auftreten und Einblicke in ihre Arbeit geben – darunter:

Fritz Rott

Joachim Kaps

Sandro Blümel

Sven Plate

Sam Kat

Niklas Wiese (Newcomer)

Auch die Universität Siegen ist aktiv eingebunden: In einem Panel mit dem Titel Spielkultur denken diskutieren Wissenschaftler:innen über gesellschaftliche und kulturelle Perspektiven auf Gaming.

Vereine und Partner machen Popkultur erlebbar

Verschiedene Vereine bereichern die Veranstaltung mit interaktiven Angeboten:

Abenteuer Gilde Siegen – Rollenspiele & Tabletop

– Rollenspiele & Tabletop Gaming Area mit Simple

Hackerspace Siegen – Technik und Coding

– Technik und Coding Lebenshilfe NRW

Stadtbibliothek Siegen

Waldritter e.V. – LARP und Mittelalter

Breite Unterstützung aus der Region

Das Event wäre nicht möglich ohne ein starkes Netzwerk aus Sponsoren und Partnern, die die Idee von Anfang an unterstützten:

Hauptsponsor:

Sparkasse Siegen – engagiert sich seit Jahren für Kultur und Gemeinschaftsprojekte in der Region

Großsponsoren:

Wahl Group – eine der größten Autohandelsgruppen Deutschlands

– eine der größten Autohandelsgruppen Deutschlands Westenergie – setzt sich für Bildung, Kultur und Nachhaltigkeit ein

– setzt sich für Bildung, Kultur und Nachhaltigkeit ein Georg Maschinenbau (Kreuztal) – zeigt Verbundenheit zur Region

Weitere Partner & Sponsoren:

Stadtmarketing Siegen

Omnitron – IT- und Digitalisierungsexperte

– IT- und Digitalisierungsexperte equada – Cloud- und IT-Dienstleister

– Cloud- und IT-Dienstleister J-Stuff – Händler für Anime- und Manga-Merchandise

– Händler für Anime- und Manga-Merchandise Paper Adventures e.V. – Pen & Paper & Fantasy

– Pen & Paper & Fantasy Toysino Siegen – Fachgeschäft für Spielwaren & Sammlerartikel

– Fachgeschäft für Spielwaren & Sammlerartikel Print Palace – hochwertiger Eventdruck

– hochwertiger Eventdruck Robert Turner Tiefbau – regionaler Unterstützer

Warum „Krönchen“?

Mit dem Namen „Krönchen Convention“ möchten die Veranstalter einen direkten Bezug zur Stadt Siegen herstellen. Das Krönchen ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt – und steht symbolisch für die enge regionale Verwurzelung des Projekts. Ziel sei es, die Veranstaltung jährlich zu wiederholen und in der Eventlandschaft Südwestfalens fest zu verankern.

„Wir rechnen schon zur Premiere mit 4.500 bis 6.000 Besuchern“, sagt Ralf Siedek. „Das Einzugsgebiet reicht dank der Lage im Dreiländereck NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen bis nach Frankfurt, Köln und ins Ruhrgebiet.“

Veranstalter mit Expertise

Hinter dem Projekt steht der gemeinnützige Verein Spielkultur Siegen e.V., der sich für die Förderung von Spiel als Kulturtechnik und Bildungsgut engagiert. Die Ursprünge des Vereins liegen in der Universität Siegen (GamesCoop & USK57). Neben Veranstaltungen forscht und lehrt der Verein zu Themen der Spielkultur und bietet Weiterbildungen für Eltern und Pädagogen an.

Vorstand Spielkultur Siegen e.V.:

Claudius Clüver (1. Vorsitzender) – promoviert zur Geschichte der Brettspielkultur

– promoviert zur Geschichte der Brettspielkultur Timo Schemer-Reinhard (2. Vorsitzender) – Lehrender an der Uni Siegen mit Fokus auf Game Studies

Fakten auf einen Blick

📍 Ort: Siegerlandhalle, Siegen

📆 Datum: Samstag, 2. August & Sonntag, 3. August 2025

🌐 Webseite: www.kroenchen-con.de

📧 Kontakt: info@kroenchen-con.de

☎️ Telefon Orga-Team:

Samir Ben Hassine – 0172 / 24 13 034

Ralf Siedek – 0160 / 91 96 91 42

Martin Glenz – 0172 / 59 52 837

Kommentar der Redaktion:

Mit der Krönchen Convention entsteht in Siegen ein kulturelles Leuchtturmprojekt, das nicht nur Szenekenner, sondern auch Familien und Neugierige anspricht. Die Kombination aus Popkultur, Wissenschaft und lokaler Identität zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in der Region steckt.