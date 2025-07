Treffpunkt für Alle: Neu eingefasster Glockenturm bildet traditionsreichen Mittelpunkt des rundum erneuerten Dorfplatzes Oberhees

Mitglieder des Dorfvereins Obere Hees vor ihrem grundsanierten Wahrzeichen, dem Glockenturm, am neuen Dorfplatz mit Stadtbaurätin Christina Eckstein und Bürgermeister Walter Kiß (beide ganz rechts).

Das ehemalige kleine Dorfgemeinschaftshaus, das früher auf dem Dorfplatz stand, wurde schon länger nicht mehr genutzt. Das Gebäude war deutlich in die Jahre gekommen und für

die Dorfgemeinschaft zu klein geworden. Mehrere Versuche, das Haus zu veräußern, blieben erfolglos. Aus diesem Grund hat sich die Kreuztaler Stadtverwaltung in Absprache mit den Oberheeserinnen und Oberheesern entschlossen, das Haus zurückzubauen und Platz für eine Neugestaltung des Areals zu machen. Ein für die Gemeinschaft wichtiges Element des Gebäudes – der Glockenturm – wurde aber bewusst erhalten und in die Neugestaltung des Platzes eingebunden. Somit kann die gute Tradition des wöchentlichen Geläuts – pünktlich jeden Samstag um 18 Uhr und sofern gewünscht bei Beerdigungen – beibehalten werden. Um ihn auch für die kommenden Jahre fit zu machen, wurde der Turm einmal grundsaniert und bildet jetzt als Kernelement und letztes Puzzlestück des neuen Platzes den ansehnlichen Mittelpunkt. Bei der Sanierung haben die Oberheeserinnen und Oberheeser mit Hand angelegt. Den letzten Schliff, die neue kunstfertige Vertäfelung mit Schiefer, wurde von einem Fachunternehmen übernommen. Zentraler Wunsch der Dorfgemeinschaft war ein Ort für Veranstaltungen. Der neue Dorfplatz bietet durch seine offene Gestaltung nun Raum für ein kleines Festzelt oder Pavillon auf dem einheitlich gepflasterten Platz. Mehrere Sitzmöglichkeiten an den Seiten des Areals laden ein zum alltäglichen Verweilen und Plaudern. Für die jüngsten Dorfbewohnerinnen und – bewohner wurde der Spielplatz mit neuen Geräten aufgewertet: Ein Piraten-Kletterturm und eine neue Nestschaukel bietet reichlich Raum zum kreativen Toben und Spielen. Die bereits länger dort stehende Schaukel wurde in die Spielfläche eingebunden.

Natürlich wurde auch für eine ansprechende Grünflächengestaltung gesorgt: Den Böschungsbereich Richtung Hauptstraße säumen bunte, insektenfreundliche Blumenwiesen und Staudenbänder; zwei Zierkirschen rahmen den Platz zusätzlich ein. Bürgermeister Walter Kiß: „Die Neugestaltung des Dorfplatzes mit dem traditionsreichen Glockenturm ist wirklich gelungen. Besonders freut es mich aber zu sehen, mit wie viel Herzblut und Begeisterung die Oberheeser ihre Tradition des wöchentlichen Geläuts pflegen und sich so aktiv für ihren Ort und auch für diesen Platz engagieren. Die Dorfgemeinschaft hat sich aktiv in die Gestaltung mit eingebracht und kann nun zurecht stolz auf ihren Dorfplatz sein.“

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Dorfplatzes und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität belaufen sich insgesamt auf rund 140.000 Euro und wurden mit knapp 96.000 Euro vom Land NRW bezuschusst. Die Grundsanierung des traditionsreichen Glockenturms hat rund 10.000 Euro gekostet.