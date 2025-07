Ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf der Siegstraße: Radlader rammt geparkten Pkw

(wS/red) Mudersbach 28.07.2025 Am heutigen Montagmorgen gegen 06:30 Uhr kam es auf der Siegstraße in Fahrtrichtung Brachbach zu einem nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall. Ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens war mit einem Radlader unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 2 ungebremst in einen am Straßenrand geparkten Seat krachte.

Da der Radlader bauartbedingt lediglich eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h erreicht, kann überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache ausgeschlossen werden. Warum der Fahrer den leuchtend roten Pkw dennoch übersah, ist derzeit unklar.

Der Mann blieb körperlich unverletzt, stand jedoch nach Angaben von Augenzeugen deutlich unter Schock und wurde an der Unfallstelle betreut. An dem Seat entstand erheblicher Sachschaden, der Radlader selbst blieb nahezu unbeschädigt. Die Siegstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Fotos: Privat