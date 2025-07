Licht-Modernisierung im Stadtgebiet: Sparsame LED-Technik für Ampeln und Straßenbeleuchtung

(wS/si) Siegen 28.07.2025 | Die Stadt Siegen rüstet ihre Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik um, jetzt

ist der Bewilligungsbescheid für den ersten Bauabschnitt bei der Straßen- und

Verkehrsabteilung eingetroffen. 4.786 Straßenlampen sollen bis Ende 2026 modernisiert

werden. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf rund 3,1 Mio. Euro. Ein Viertel der

Summe – rund 793.350 Euro – wurden nun als Fördermittel bewilligt.

Das Vorhaben unter dem Projekttitel „KSI: Siegen zu neuem Licht – Modernisierung der

Straßenbeleuchtung“ wird durch die Nationale Klimaschutzinitiative der Bundesregierung im

Rahmen der Kommunalrichtlinie unterstützt. Mit dieser fördert die Bundesregierung seit

2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag leisten, um Treibhausgasemissionen zu senken.

„Damit leisten wir einen Beitrag zum lokalen Klimaschutz und senken unsere eigenen CO2-

Emmissionen“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. In 20 Jahren werden so allein durch die

Umrüstung im ersten Bauabschnitt rund 5.910 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Ein zweiter

Förderantrag, mit dem weitere 5.147 Lampen umgerüstet werden sollen, befindet sich

derzeit in Vorbereitung.

Ampeln: 95 Prozent Stromkosten-Ersparnis

Auch die Lichtsignalanlagen in Siegen werden, nachdem in 2022 die Grundlagen geschaffen

wurden, seit letztem Jahr modernisiert, und zwar auf mehreren Ebenen, erklärt Benjamin

Hinkel, Leiter der Straßen- und Verkehrsabteilung: „Zum einen tauschen wir die alte

Glühlampentechnologie gegen LED aus. Durch die LED-Sanierung sparen wir bis zu 95 Prozent

Stromkosten pro Anlage ein.“ Die Leuchten der alten Ampelanlagen verbrauchen im Schnitt

6.500 bis 7.500 Kilowattstunden pro Jahr.

Außerdem werden Zug um Zug die Steuergeräte erneuert, um eine flächendeckende

Anbindung an den städtischen Verkehrsrechner zu erhalten. Als dritten Schritt werden die

vorhandenen „Schleifen“ modernisiert und ergänzt. Benjamin Hinkel: „So können wir die

Ampeln verkehrsabhängig, das heißt, abhängig vom tatsächlichen Verkehr, steuern.“ Durch

die Modernisierung der Technik ergeben sich mehr Möglichkeiten, die Verkehrsströme zu

optimieren. Bürgermeister Steffen Mues: „Durch diese Modernisierung wird der

Verkehrsstrom besser fließen, was klimaeffizient, aber auch ein unmittelbarer Vorteil für alle

Verkehrsteilnehmenden ist.“

Zuletzt modernisiert wurde die Ampelanlage an der Frankfurter Straße, Ecke Flurenwende.

Wer aus der Flurwende auf die Frankfurter Straße einbiegen möchte, muss sich nun nicht

mehr vortasten, sondern kann abbiegen, wenn das „Rot“ auf der neuen Ampel erloschen ist.

Wenn ein Passant die Hauptstraße überqueren möchte, müssen Rechtsabbieger warten, bis

dieser auf der anderen Straßenseite angekommen ist. Benjamin Hinkel: „Hier gab es einen

Unfallschwerpunkt. Durch die Umstellung wird das Unfallrisiko minimiert.“ An der Kreuzung

wurde alle Ampeln ausgetauscht und erneuert, außerdem kam eine Blindenführung dazu.

Modernisierte Ampelanlagen im Überblick:

14 Lichtsignalanlagen wurden seit letztem Jahr erneuert, vier weitere sind noch für dieses

Jahr geplant. Außerdem wurden 25 Steuergeräte ausgetauscht und modernisiert.

Modernisiert wurden die Weidenauer Straße/Glückaufstraße, Weidenauer Straße/HTS

Nordrampe (Walter Schneider), Weidenauer Straße/Bismarckstraße, Weidenauer

Straße/HTS Südrampe, Weidenauer Straße/Poststraße, Weidenauer Straße/Breite Straße,

Weidenauer Straße/HTS Anschluss Sieghütte, Hagener Straße/In der Hüttenwiese, Hagener

Straße/Hohler Weg, Hagener Straße – Sandstraße/Kampenstraße, Sandstraße/Sieghütter

Hauptweg, Koblenzer Straße/Obergraben, Koblenzer Straße/Berliner Straße – Spandauer

Straße (Kochs Ecke), Koblenzer Straße/Wilhelm-Münker-Straße, Birlenbacher

Straße/Breitscheidstraße, Olper Straße/Hofbachstraße, Hauptstraße/In der Steinwiese,

Sohlbacher Straße/Am Klafelder Markt, Siegbergstraße – Engstellensignalisierung sowie die

Giersbergstraße auf der Höhe Silberfuchs.

In diesem Jahre wurden bereits folgende Ampelanlagen modernisiert: Sandstraße/Am

Mühlengraben, Sandstraße/Emilienstraße – Heeserstraße, Geisweider Straße/Birlenbacher

Straße, Geisweider Straße/Sohlbacher Straße. Geplant sind noch

Tiergartenstraße/Bismarckstraße, die Frankfurter Straße kurz hinter Schleifmühlchen,

Koblenzer Straße/Wilhelm-Münker-Straße, Sandstraße/Kampenstraße, Achenbacher Straße

/Ypernstraße, Weidenauer Straße/Glückaufstraße sowie die Weidenauer

Straße/Bismarckstraße.

Auch an der Ecke Flurenwende/Frankfurter Straße wurde die Ampel erneuert: (v.l.) Benjamin

Hinkel, Leiter der Straßen- und Verkehrsabteilung, Mitarbeiterin Sophia Högemann und

Bürgermeister Steffen Mues vor Ort. (Foto: Stadt Siegen)