44-Jähriger fährt alkoholisiert mit geklautem E-Bike durch Dreis-Tiefenbach

19. August 20254
(wS/ots) Netphen 19.08.2025 | Am Montagabend (18.08.2025) ist Zeugen gegen 19 Uhr auf der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach ein 44-Jähriger aufgefallen.
Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert mit einem E-Bike unterwegs.

Die Beamten konnten vor Ort den 44-Jährigen sowie mehrere Zeugen antreffen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass das E-Bike aus einem Diebstahl stammt. Die eigentliche Besitzerin erschien im Laufe des Einsatzes ebenfalls an der Örtlichkeit, da sie durch die Zeugen informiert wurde.

Der 44-Jährige war sichtlich alkoholisiert und wies Schürfwunden auf, die mutmaßlich aus einem Alleinunfall stammen. Er konnte jedoch aufgrund seines Zustands keine Angaben über eine Unfallörtlichkeit machen. Auf der Polizeiwache wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrrad wurde an die Besitzerin übergeben. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
