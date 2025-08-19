News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Einbruch in Imbiss – Bargeld und Elektronikartikel entwendet

19. August 20254
(wS/ots) Siegen 19.08.2025 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.08.2025) sind unbekannte Täter in einen Imbiss in Gosenbach eingebrochen. Der Tatzeitraum kann auf 22:30 Uhr (Sonntag) bis 10:45 Uhr (Montag) eingeschränkt werden.

Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Straße „Gosenbacher Hütte“. Anschließend entwendeten sie Bargeld, ein Tablet, einen Laptop, ein Mobiltelefon sowie ein elektrisches Dönermesser. Der gesamte Beuteschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Hinweise liegen der Kriminalpolizei derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
