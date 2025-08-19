Rotkreuz-Gemeinschaften Wilden und Obersdorf gehen nun gemeinsame Wege

(wS/drk) Wilnsdorf 19.08.2025 | Wie bereits im vergangenen Dezember von der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Wilden beschlossen, hat sich nun die DRK-Rotkreuzgemeinschaft Wilden dem DRK-Ortsverein Oberdsorf e.V. angeschlossen.

„Der Zusammenschluss bedeutet jedoch keineswegs das Ende der Rotkreuzarbeit in Wilden. Im Gegenteil werden künftig unsere Kräfte gebündelt. Gemeinsam werden wir auch weiterhin im Gemeindegebiet aktiv sein“, erläuterte Hannes Gieseler, Vorsitzender des DRK Ortsvereins Obersdorf, jetzt bei der Übergabe des Zuges Wilden an den DRK Ortsverein Obersdorf. „Wir freuen uns über den Zusammenschluss, um gemeinsam die Rotkreuzarbeit in Wilden und Wilnsdorf weiter voranzubringen.“



Im DRK-Ortsverein in Obersdorf setzen sich nun mehr als 90 aktive Mitglieder im Dienst der Menschlichkeit zum Wohle der Bevölkerung ein. Dafür stellen sie ehrenamtlich einen großen Teil ihrer Freizeit zur Verfügung. Sie betreuen u.a. die Blutspendetermine in Obersdorf, Rudersdorf und seit letztem Jahr auch in Wilden. An jedem dritten Donnerstag des Monats findet der Seniorennachmittag statt und alle zwei Wochen die Gruppenstunden des Jugendrotkreuzes. Zudem betreuen die Ehrenamtlichen viele Sanitätsdienste, auch über die Grenzen der Gemeinde Wilnsdorf hinaus. Seit letztem Jahr unterstützt der Ortsverein den Rettungsdienst in der sogenannten Spitzenabdeckung mit seinem neu angeschafften Rettungswagen.

„Wir freuen uns sehr, dass uns auch eine große Anzahl von Fördermitgliedern aus Wilden treu geblieben ist und danken ihnen ausdrücklich für ihre Unterstützung sowie für das entgegengebrachte Vertrauen. In diesem Sinne werden wir uns dafür einsetzen, die Rotkreuzarbeit in Wilden sowie im Raum Wilnsdorf weiterhin erfolgreich fortzuführen und auszubauen“, so Hannes Gieseler.

Wer mehr über die Arbeit des DRK-Ortsvereins erfahren möchte, findet Informationen auf den Socialmedia-Kanälen des Vereins (Facebook: DRK Obersdorf, Instagram: drk_obersdorf) oder auf der Internetseite www.drk-obersdorf.de.



Hannes Gieseler (1.Vorsitzender DRK Obersdorf) und Lorenz Schneider (Rotkreuzleiter DRK Obersdorf) freuen sich über den Zuwachs.

