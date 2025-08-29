B508: Vollsperrung der Straße „Altlohe“ ab Mittwoch (3. September) in Kredenbach

(wS/str) Kreuztal 29.08.2025 | Die Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen.NRW informiert, dass im Rahmen des Ausbaus der Bundesstraße B508 in Kredenbach ab Mittwoch (3. September) die Straße „Altlohe“ voll gesperrt wird.

Grund für die Sperrung sind umfangreiche Leitungsverlegungen im sehr beengten Kreuzungsbereich. Im Zuge der Arbeiten wird die Straße „Kellershain“ wieder für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten an der Kreuzung erfolgen weiterhin mit einer 3-Phasen-Lichtsignalanlage, um den Verkehrsfluss bestmöglich zu steuern.

Da die Straße „Altlohe“ während der Bauphase komplett gesperrt ist, kann die Grundschule Kredenbach nicht mehr direkt über diese Straße von den Schulbussen angefahren werden. Die Schulbusse fahren stattdessen über den neuen Kreisverkehrsplatz, die Martinshardtstraße und die Nordstraße zur Schule.

Der Anliegerverkehr wird über die kommunalen Straßen Nordstraße, Horbachstraße, Brücher Weg und Weiherstraße zur Bundesstraße geführt. Eine offizielle Umleitungsbeschilderung für Anlieger ist nicht vorgesehen.

Für das Diakonie Klinikum Kredenbach wird eine separate Umleitung eingerichtet:

Von Hilchenbach kommend über Weiherstraße und Brücher Weg

Von Kreuztal und Unglinghausen kommend über Martinshardtstraße.

Die Vollsperrung der Straße „Altlohe“ beginnt am 3. September und wird voraussichtlich bis Mitte November andauern.

Straßen.NRW bittet alle Verkehrsteilnehmenden und Anlieger um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.