53-jähriger LKW-Fahrer in Attendorn tödlich verunglückt

(wS/ots) Attendorn 29.08.2025 | Ein 53-jähriger LKW-Fahrer ist am Freitagmorgen (29. August) auf dem Gelände eines Supermarktes an der Straße „Auf der Tränke“ tödlich verunglückt.

Der Mann wurde im Bereich der Anlieferung gegen 6:15 Uhr eingeklemmt zwischen der Front seines LKW und einer Wand aufgefunden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Vor Ort unterstützte ein VU-Team aus dem Oberbergischen Kreis bei der Unfallaufnahme. Beamte des Verkehrskommissariats waren ebenfalls an der Unfallstelle und nahmen ihre Ermittlungen auf.