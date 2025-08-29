Schwerer Verkehrsunfall in Olpe: Mehrere Verletzte, hoher Sachschaden

(wS/ots) Olpe 29.08.2025 | Am Donnerstagnachmittag (28. August) kam es gegen 14:20 Uhr auf der Martinstraße in Olpe zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach Polizeiangaben war ein 76-jähriger Autofahrer aus der Friedrichstraße ungebremst in die Martinstraße eingefahren. Dort stieß er zunächst mit dem vorbeifahrenden Pkw einer 26-Jährigen zusammen. Anschließend prallte sein Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Straßenlaterne sowie einen geparkten Pkw. Das Auto des Seniors kippte daraufhin auf die Beifahrerseite.

Der 76-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Vor Ort wurde er zeitweise durch Rettungskräfte reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die 26-jährige Autofahrerin sowie ihr 27 Jahre alter Beifahrer erlitten leichtere Verletzungen. Auch sie wurden zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis sowie Beamte des Verkehrskommissariats waren vor Ort im Einsatz.

Die Martinstraße war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Symbolfoto