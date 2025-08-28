Großbrand in Altenhundem: Firmengebäude im Vollbrand – 100 Einsatzkräfte vor Ort

(wS/red) Altenhundem 29.08.2025 | Ein Großbrand hat am späten Donnerstagabend (28. August 2025) die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Atem gehalten. Um 22:59 Uhr wurden die Kräfte in das Industriegebiet an der Straße Am Bahnbetriebswerk alarmiert. Beim Eintreffen stand das Firmengebäude der Josef Hoberg GmbH bereits in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Pferdeanhänger auf dem Gelände ausgebrochen. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf die angrenzende Halle über.

Rund 100 Feuerwehrleute aus Lennestadt und den umliegenden Einheiten sind im Einsatz, darunter auch zwei Drehleitern. Die Wasserversorgung erfolgt aus der nahegelegenen Hundem. Trotz der massiven Flammenentwicklung und der schwierigen Bedingungen – unter anderem durch explodierende Gasflaschen sowie brennbare Lacke und Farben im Gebäude – blieb es bei Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz wird sich nach Angaben der Feuerwehr noch bis in die frühen Morgenstunden hinziehen. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr ging es auch darum, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude im Industriegebiet zu verhindern. Dies ist gelungen. Damit konnte eine noch größere Schadensausbreitung verhindert werden.

(Stand: 29. August 2025, 01:48 Uhr)

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de