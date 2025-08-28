Sportliche Highlights am Sonntag – Parkhinweise für die Kreuztaler Innenstadt

(wS/kr) Kreuztal 28.08.2025 | Am Nachmittag des kommenden Sonntags, 31. August 2025, finden in der Kreuztaler Innenstadt gleich zwei sportliche Highlight-Veranstaltungen statt: Um 15 Uhr ist für die Footballer der Siegen Sentinels im Stadion Stählerwiese Kick-Off. Ab 17 Uhr findet zudem im der benachbarten Sporthalle ein Heimspiel der Handballer des TUS Ferndorf statt.

Um dem zu erwartenden hohen Besucheraufkommen zu begegnen, wird am Sonntagnachmittag das einseitige Parken in der Breslauer Straße gestattet – analog zur Regelung während des Weihnachtsmarktes. Zudem stehen wie üblich die kostenlosen Parkplätze auf den Schulhöfen des benachbarten Schulzentrums zur Verfügung. Weitere kostenfreie Parkmöglichkeiten in der Innenstadt gibt es in der Tiefgarage unter dem Marktplatz und auf dem Parkplatz in der Roonstraße.