Verkehrsunfall auf der Marburger Straße in Ferndorf

(wS/red) Kreuztal 29.08.2025 | Am Freitagmittag kam es gegen 12:40 Uhr auf der Marburger Straße (B508) in Ferndorf, in Nähe der Rettungswache, zu einem Auffahrunfall, der für leichte Verkehrsbehinderungen sorgte.

Ein VW prallte auf einen vorausfahrenden Dacia Duster. Beide Fahrzeuge waren von Ferndorf kommend in Richtung Kreuztal unterwegs. Der Fahrer des Dacia wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Zudem traten Betriebsstoffe aus, weshalb die Kreuztaler Feuerwehr alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die Marburger Straße im betroffenen Bereich nur einspurig befahren werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

