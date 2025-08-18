Burbach: Desinfektion des Trinkwassernetzes erst ab Donnerstag möglich

(wS/bu) Burbach 18.08.2025 | Die Desinfektion des Burbacher Trinkwassernetzes kann nicht, wie zunächst geplant, am heutigen Montag, 18.08.2025, beginnen. Seit Donnerstag mussten wiederholt gesicherte

Beprobungen durchgeführt werden, deren letzte Ergebnisse erst am Sonntagnachmittag vorlagen.

Diese sind allerdings erforderlich, um die tatsächliche Menge des benötigten Chlordioxids

herzustellen. Eine bevorratende Produktion ist nach Angaben des beauftragten Fachunternehmens

zu vermeiden, denn um eine möglichst hohe Stabilität der Verbindung zu gewährleisten, sollte

zwischen Herstellung und Einsatz eine möglichst geringe Zeitspanne liegen.

Mit den jetzt vorliegenden validen Laborergebnissen ist heute umgehend mit der Produktion des

Chlordioxids in notwendiger Menge begonnen worden. Bei einer Herstellungszeit von 72 Stunden

ist nun vorgesehen, am Donnerstag, 21.08.2025, mit der Desinfektion des gesamten betroffenen

Wassernetzes zu beginnen.

Darüber hinaus führen die Gemeindewerke weiterhin Spülungen und Beprobungen durch, auch

vorsorglich in jenen Ortsteilen, in denen der Keim Pseudomonas aeruginosa nicht nachgewiesen

wurde (Gilsbach, Holzhausen, Nieder- und Oberdresselndorf). Solange die Desinfektion nicht erfolgt

und die rückstandlose Neutralisierung des Keims nicht durch wiederholt gesicherte Beprobungen

bestätigt wurde, gilt weiterhin das vom Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der

Gemeinde Burbach angeordnete Abkochgebot für Burbach, Wahlbach, Würgendorf, Lippe und

Lützeln.

Aufgrund der zahlreichen Spülungen kann es kurzfristig und zeitlich begrenzt in den

Siedlungsgebieten, in denen gerade gespült wird, zu einem geminderten Wasserdruck kommen.

Nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme sollte sich der Wasserdruck allerdings wieder

normalisieren.

