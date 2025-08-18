Freibad Krombach erneut geschlossen

(wS/kr) Kreuztal 18.08.2025 | Das Naturfreibad Krombach muss leider erneut geschlossen bleiben – Grund ist wiederholt die nicht ausreichende Sichttiefe. Sie muss aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter betragen und liegt aktuell durch natürlich vorkommende und völlig unbedenkliche Schwebstoffe im Wasser deutlich darunter. Mit dem Einbringen von Sauerstoff in das Wasser soll das Problem jetzt hoffentlich nachhaltig gelöst werden.

Bis die erforderliche Sichttiefe wieder erreicht ist, könnte es aber ein paar Tage dauern. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.