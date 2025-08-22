Dr. Stefan Schumann verstärkt die Pädiatrie der Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 22.08.2025 | Die DRK-Kinderklinik freut sich, eine Ausweitung des Leistungsangebotes in Siegen bekannt geben zu können: Dr. Stefan Schumann, ein erfahrener Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, hat kürzlich erfolgreich die Weiterbildung zum Kinder- und Jugendgastroenterologen am UKGM Gießen (Universitätsklinikum Gießen und Marburg) abgeschlossen. Damit bringt der Oberarzt der Abteilung Pädiatrie eine wertvolle weitere Expertise in der Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in die Siegener Klinik ein.

Dr. Schumann ist bereits seit mehreren Jahren in der Kinder- und Jugendmedizin auf dem Wellersberg tätig und hat sich durch seine engagierte Arbeit und sein umfassendes Fachwissen einen hervorragenden Ruf erworben. Mit seiner Zusatzqualifikation in der Kinder- und Jugendgastroenterologie erweitert er das Behandlungsspektrum der Klinik erheblich und kann nun noch gezielter auf die speziellen Bedürfnisse junger Patientinnen und Patienten eingehen. „Ich freue mich sehr, Teil des Teams der Pädiatrie an der DRK-Kinderklinik Siegen zu sein“, sagt Dr. Schumann. „Mein Ziel ist es, die Versorgung unserer kleinen Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau zu sichern und bei Magen-Darm-Erkrankungen individuelle und schonende Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten anzubieten.“

Das Team der Pädiatrie um Chefarzt Dr. Gebhard Buchal an der DRK-Kinderklinik Siegen freut sich mit dem jungen Oberarzt und ist überzeugt, dass seine Fachkompetenz und sein Engagement die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in der Region weiter verbessern werden. „Wir sind sehr froh, dass unser Team mit Dr. Schumann nun noch ein weiteres Behandlungsfeld abdecken kann, das gerade für Kinder und Jugendliche sehr bedeutsam und wichtig ist“, betont Dr. Buchal. Klinikgeschäftsführer Fred Josef Pfeiffer ergänzt: „Dank der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung gerade unserer jungen Ärzte können wir unsere Kompetenz in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen auf hohem Niveau halten. Ich bin sehr froh, wenn sich unsere Mitarbeitenden so engagieren und einbringen.“

Facharzt Dr. Schumann kann über die Spezialambulanz der DRK-Kinderklinik Siegen nach vorheriger Überweisung vom niedergelassenen Kinderarzt ambulant und bei Bedarf auch stationär versorgen. Da Dr. Schumann auch weiterhin im Team der Universitätskinderklinik Gießen tätig sein wird, können komplizierte Fälle klinikübergreifend wohnortnah betreut werden.

Oberarzt Dr. Stefan Schumann erweitert das Leistungsangebot vom Team der Pädiatrie an der Kinderklinik Siegen um die Gastroenterologie

Chefarzt Dr. Gebhard Buchal (links) und Geschäftsführer Fred Josef Pfeiffer (rechts) beglückwünschen Dr. Stefan Schumann (Mitte) zu seiner Weiterbildung zum Weiterbildung zum Kinder- und Jugendgastroenterologen

Gastroenterologe Dr. Stefan Schumann (rechts) begutachtet zusammen mit Pflegefachkraft Sandra Eckert das Ergebnis einer endoskopischen Untersuchung

Fotos: DRK

