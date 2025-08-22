Erlebnis in 3D: Erste Scantage bei der 3D Druck Dilba GmbH in Netphen

(wS/di) Netphen 22.08.2025 | Die 3D Druck Dilba GmbH richtet am 28. und 29. August 2025 die ersten Scantage in ihrem Concept Store in Netphen aus. Zwischen 13 und 19 Uhr haben Besucher – ob Mensch oder Tier – die Möglichkeit, sich in Sekundenschnelle dreidimensional erfassen zu lassen.

Das Verfahren ist vollkommen strahlungsfrei und nutzt ein innovatives Kamerasystem: 105 synchronisierte Kameras nehmen gleichzeitig Bilder aus allen Perspektiven auf. Aus diesen entsteht ein detailgetreues 3D-Modell, das selbst feine Merkmale wie Tattoos oder Muttermale sichtbar macht.

Ob als Erinnerung an die Schwangerschaft, die ersten Wochen mit dem Neugeborenen, ein geliebtes Haustier oder einfach als originelles Andenken – das realistische Abbild bietet eine ganz besondere Möglichkeit, Momente festzuhalten.

Die fertigen Figuren sind in verschiedenen Größen erhältlich: Menschen zwischen 5 und 20 cm, Tiere zwischen 2,5 und 15 cm.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Über 3D Druck Dilba:

Die 3D Druck Dilba GmbH, gegründet im Jahr 2024, steht für innovative Lösungen in der additiven Fertigung. Von Rapid Prototyping über Kleinserien bis hin zu komplexen Funktionsbauteilen bietet das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum. Im Zentrum steht die Entwicklung und Produktion mittels 3D-Druck – unterstützt durch eigene Anlagen und ein Netzwerk erfahrener Druckpartner. Mit Zugriff auf rund 200 Materialien finden die Experten für jede Anwendung den passenden Werkstoff. Im eigenen Webshop können neben Druckern samt Zubehör sowie additiv gefertigten Produkten auch Transport-, Servier- und Marketingroboter erworben werden.

Persönliche Beratung, höchste Qualität und maximale Flexibilität prägen jeden Schritt des Fertigungsprozesses.

Unternehmenskontakt:

3D Druck Dilba GmbH

Lahnstraße 50

57250 Netphen

Telefon: 02738 3239286

Mobil: 0171 4477175

www.3d-druck-dilba.de

info@3d-druck-dilba.de