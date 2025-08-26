Ehepaar Lenk mit Ehrenbrief der Stadt Bad Laasphe ausgezeichnet – Ein Lebenswerk des Ehrenamts gewürdigt

(wS/bl) Bad Laasphe 26.08.2025 | Im Rahmen des traditionellen Festes „Musik im Kräutergärtchen“, das jährlich von der BürgerAktions-Gemeinschaft ‚Schöne Altstadt‘ e. V. (BAG) organisiert wird, wurde dem Ehepaar Kornelia und Eckhard Lenk eine besondere Ehre zuteil: Bürgermeister Dirk Terlinden

überreichte den beiden in feierlicher Runde den Ehrenbrief der Stadt Bad Laasphe – die

höchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat.

Mit dieser Ehrung würdigte die Stadt das außergewöhnliche und langjährige ehrenamtliche

Engagement des Ehepaars, das über Jahrzehnte hinweg viele Projekte und Veranstaltungen

initiiert und organisiert und sich für das Gemeinwohl eingesetzt hat.

Die feierliche Übergabe fand bei strahlendem Sonnenschein in entspannter Atmosphäre statt.

Mit großer Anerkennung und spürbarer Wertschätzung bedankte sich Bürgermeister Dirk

Terlinden stellvertretend für Bad Laasphe und überreichte zusätzlich zu den Ehrenbriefen auch

Blumen und Präsente. „Man kann bei Ihnen mit Fug und Recht von einem Lebenswerk

sprechen“, betonte der Bürgermeister in seiner Ansprache. „Ob bei der Errichtung und

Erhaltung des Altstadtbrunnens, der Sanierung des Ehrenmals „Am Steinchen“, die

Verschönerung der historischen Altstadt […], die Familie Lenk war und ist bis heute immer

engagiert dabei. Sie haben die Stadt mit Ihrem Einsatz mitgestaltet und in vielerlei Hinsicht

bereichert.“

Ein bedeutender Moment, der zeigt: Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit – aber von

unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft. Kornelia Lenk verwies in ihrer Erwiderung auf die

vielfältige Unterstützung zahlreicher engagierter Helferinnen und Helfer, ohne die das alles

nicht möglich gewesen wäre.

Die Ehrung wurde vom Spielmannzug Laasphe / Niederlaasphe unter Leitung des Stabführers

Willi Dürr musikalisch umrahmt, ehe am Nachmittag die Band „Old Stuff“ für schwungvolle

Unterhaltung sorgte. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt: Waffeln,

Bratwürstchen und kühle Getränke luden zum Verweilen in netter Gesellschaft ein und viele

Gäste nutzten die Gelegenheit, um bei bester Stimmung einen schönen Sonntag zu

verbringen.

Foto: Stadt Bad Laasphe