Heimat- und Verschönerungsverein Afholderbach spendet 700 Euro an die DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/red) Netphen 27.08.2025 | Große Freude herrschte kürzlich bei der DRK-Kinderklinik Siegen: Der Heimat- und Verschönerungsverein Afholderbach überreichte eine Spende in Höhe von 700 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös des Omnibus-Jubiläums der Stadt Netphen, das in Afholderbach gefeiert wurde.

Überbracht wurde die Spende vom ersten Vorsitzenden Holger Nickel, der die Kinderinsel auf dem Siegener Wellersberg persönlich besuchte. Die Kinderinsel ist eine Intensivstation mit Wohncharakter, auf der schwerkranke Kinder und Jugendliche betreut werden. In nächster Zeit stehen hier größere Umbauten an: Zwei Stationen sollen zusammengeführt werden, um die Versorgung noch effizienter und kindgerechter zu gestalten.

„Uns war es wichtig, dass das Geld in der Region bleibt“, betonte Holger Nickel bei der Übergabe. Anne Schmitt, Mitglied des Leitungsteams der Kinderinsel, nahm die Spende dankbar entgegen und freute sich über die Unterstützung für das wichtige Projekt.

Der Verein zeigt damit einmal mehr sein großes Engagement für die Region. Bemerkenswert ist auch, dass der kleine Ort Afholderbach mit nur 210 Einwohnern stolze 138 Vereinsmitglieder zählt – ein eindrucksvolles Zeichen für gelebte Gemeinschaft.

HERZLICHEN DANK an alle Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Unterstützung!