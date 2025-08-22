22-jähriger Yorrick Hambloch will Zinser Ortsvorsteher werden

(wS/cdu) Erndtebrück 27.08.2025 | In Zeiten des zunehmenden Politikverdrusses und der pauschalen Aussagen, dass die Generation Z gar nichts mit Politik anzufangen weiß, hat die Erndtebrücker CDU den 22-jährigen Yorrick Hambloch dafür gewinnen können das Gegenteil zu beweisen. Im Gespann mit dem langjährigen Zinser Ortsvorsteher und zweitem stellvertretenden Bürgermeister Lorenz Benfer macht Hambloch dieser Tage in dem kleinen Erndtebrücker Örtchen Zinse für sich Werbung. Benfer, der bei den letzten Kommunalwahlen in 2020 den Wahlbezirk VI mit weit über 40% Stimmenanteilen und fast 90% im Ort Zinse selbst, für sich entscheiden konnte, möchte fortan die Ratsarbeit weiter anpacken, während der junge Yorrick Hambloch die Interessen der Zinser als Ortsvorsteher vertreten möchte.



Lorenz Benfer begründet die Teilung von Ratsmandat und Ortsvorsteher-Tätigkeit auch damit, dass gerade jüngere Menschen wieder vermehrt an die politische Basisarbeit herangeführt werden müssen. „Ich selbst bin nun seit 27 Jahren aktiv dabei und möchte gerne frühzeitig meine Nachfolge regeln. In den Gesprächen mit Yorrick und seiner Familie sind wir gemeinsam auf diese für Zinse wertvolle Lösung gekommen“, sagt Benfer. Yorrick Hambloch ergänzt: „Als Lorenz auf mich zugekommen ist, um mein generelles Interesse abzuklopfen, war ich erstmal erstaunt. Nach längerem Überlegen und Gesprächen in der Familie habe ich mich dazu entschieden, mich für unser Dorf einsetzen zu wollen.“.



Hambloch führt weiter aus: „Auch wenn ich keiner politischen Partei angehöre und mir dies auch für die Zukunft offenlassen möchte, ist für mich klar, dass ich das Amt des Ortsvorstehers nur in Zusammenarbeit mit Lorenz ausführen werde“, erstickt Hambloch die Avancen anderer Parteien im Keim. Sollte Lorenz Benfer also bei der anstehenden Ratswahl einmal mehr die meisten Stimmen in Zinse holen können, wird die CDU Erndtebrück den 22-jährigen Yorrick Hambloch zum Ortsvorsteher vorschlagen. Der Unterstützung durch den bisherigen Amtsinhaber Lorenz Benfer und der Erndtebrücker CDU darf er sich dabei gewiss sein.

Yorrick Hambloch & Amtsinhaber Lorenz Benfer