Jung-Stilling-Schule: Grünes Spielparadies eröffnet nach den Ferien für Grundschulkinder

(wS/si) Siegen 22.08.2025 | Komplett-Umgestaltung des Schulhofs: Neues Klettergerüst an Jung-Stilling-Schule aufgebaut

Ein grünes Klettergerüst für den „grünen“ Schulhof: An der Jung-Stilling-Schule in Weidenau ist der vordere Teil des Pausenhofes zum Ende der Sommerferien so gut wie fertig. Zwischen den Bäumen rund um den Schulhof steht nun ein neues, grün gestrichenes Klettergerüst. Die Grundschulkinder können sich voraussichtlich schon in der ersten Schulwoche auf dem Klettergerüst austoben und in den Pausen auf den verschiedenen Ebenen des Bewegungsparcours klettern und balancieren. Auch eine Rutsche ist von einem kleinen Turm aus erreichbar.

Bürgermeister Steffen Mues nutzte die letzte Ferienwoche, um sich bei einem Besuch vor Ort mit der Projektverantwortlichen Eva Schmiedel und Peter Meyer (Abteilungsleiter Technischen Gebäudewirtschaft) sowie Schulleiterin Petra Dors, Carolin Schischke (Jung-Stilling-Schule), Max Laufenburg (Planungsbüro) und Alexander Achenbach (Garten- und Landschaftsbau), den Baufortschritt anzusehen. „Unser Ziel für den Schulhof der Jung-

Stilling-Schule ist dabei ganz klar – viel Grün und viel Raum für Kinder zu schaffen, damit diese sich frei entfalten können“, sagte Mues. Hinter dem Klettergerüst wurde auch eine neue Rasenfläche mit kleiner Erhebung geschaffen, auf der die Kinder in Zukunft ebenfalls spielen können.

Die Kosten für die gesamten Umbaumaßnahmen belaufen sich auf knapp 1 Mio. Euro. Bis zum Jahresende wird auch der restliche Schulhof umgestaltet. Dort wurde bereits mit kleineren Arbeiten begonnen. Hier entsteht unter anderem ein Kleinspielfeld mit Fußballtoren und Basketballkörben sowie Sitzblöcke aus Grauwackersteinen. Solange bleibt der Schulhof durch einen Bauzaun getrennt, damit die Kinder nicht auf die Baustelle kommen.

Das neue Klettergerüst lädt zum Spielen ein: Bürgermeister Steffen Mues (3.v.r) mit Projektbeteiligten und Vertreterinnen der Schule vor dem Spielgerät. Foto: Stadt Siegen