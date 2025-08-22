News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Menu

Mögliche Verkehrsbehinderungen in Siegen – Versammlung „Pride2025“ zieht durch innerstädtische Straßen

22. August 2025323
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 22.08.2025 | Am Samstag, den 23.08.2025, kann es in Siegen aufgrund einer angezeigten Versammlung zu temporären Verkehrsstörungen kommen. Der Polizei liegt eine Anmeldung für den Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr vor.

Die öffentliche Versammlung steht unter dem Motto „Pride 2025“.

Unter anderem ist dabei ein Aufzug auf innerstädtischen Straßen geplant. Daher kann es zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich Kochs Ecke, der Koblenzer Straße Richtung Eiserfelder Straße, der Koblenzer Straße Richtung Kölner Tor, der Sandstraße und dem ZOB zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei bittet Autofahrer, den innerstädtischen Bereich weiträumig zu umfahren.

Symbolfoto

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Ladendieb landet in Gewahrsam

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten