Ladendieb landet in Gewahrsam

(wS/ots) Siegen 22.08.2025 | Am Donnerstag (21.08.2025) ist es zu mehreren Ladendiebstählen durch einen 39-Jährigen gekommen.

Erstmalig fiel der Mann gegen 11:05 Uhr an einem Schmuckstand in der City-Galerie auf. Zeugen beobachteten ihn, wie er einen durch eine Schnur gesicherten Ring aus einer Auslage abschnitt. Hinzugerufene Polizisten konnten den Ring bei einer anschließenden Durchsuchung nicht auffinden, jedoch das abgeschnittene Etikett. Der Dieb erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige. Kurze Zeit später, gegen 12:00 Uhr, wurde die Polizei erneut wegen des 39-Jährigen in die Stadt alarmiert, da Zeugen ihn diesmal dabei beobachteten, wie er Sonnenbrillen entwendete. Die hinzugerufenen Beamten durchsuchten den Mann erneut. Diesmal fanden sie neben den Sonnenbrillen, verschiedene Parfum-Flaschen und Modeschmuck. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher.

Den 39-Jährigen nahmen sie in Gewahrsam. Er erhielt eine weitere Strafanzeige. Die Kripo hat in beiden Fällen die Bearbeitung übernommen.