Ohne Führerschein: 37-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

(wS/ots) Kreuztal 22.08.2025 | Am Donnerstagmorgen (21.08.2025) ist einer Streifenwagenbesatzung auf der Marburger Straße in Kreuztal ein gelber Mercedes aufgefallen. Am Steuer saß zu diesem Zeitpunkt ein 37-Jähriger.

Die Beamten entschieden sich dazu, den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der 37-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, befuhr eine Grundstückseinfahrt, stellte den PKW ab und flüchtete zügig in ein Mehrfamilienhaus, als er den Streifenwagen sah.

Die Polizisten klingelten daraufhin erfolglos an der Wohnung. Nach kurzer Zeit öffnete die 33-jährige Lebensgefährtin ein Fenster und gab an, sie sei zuvor den PKW gefahren. Die Polizisten staunten daraufhin nicht schlecht, als die Frau die Oberbekleidung des 37-Jährigen trug.

Am Ausgang des Einsatzes änderte das jedoch nichts. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und auch seine Lebensgefährtin erwartet ein Strafverfahren, weil sie zugelassen hat, dass der 37-Jährige den PKW fährt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto