Büffelbingo in Hainchen – Wasserbüffel als Glücksbringer am Samstag, 23. August

(wS/red) Netphen 21.08.2025 | Am Samstag, 23. August, steht in Hainchen wieder eine außergewöhnliche Veranstaltung auf dem Programm: Der MGV Concordia Hainchen lädt zum traditionellen Wasserbüffelbingo ein. Ab 13 Uhr verwandelt sich die Wiese am Bürgerhaus in ein Spielfeld der besonderen Art.

Anders als beim klassischen Bingo entscheidet hier nicht die gezogene Zahl, sondern das Verhalten der Wasserbüffel über Sieg oder Niederlage. Auf einer in Spielfelder eingeteilten Wiese wird genau beobachtet, wo die Tiere ihren „Glückspunkt“ setzen – das entsprechende Feld gewinnt. Ein ungewöhnliches Spiel, das bei den Besuchern regelmäßig für Spannung und viele Lacher sorgt.

Doch nicht nur das Bingospiel lockt Gäste an: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Speisen und Getränken sowie Angeboten für Kinder sorgt für Unterhaltung für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsort: Bürgerhaus Hainchen

Beginn: Samstag, 23.08.2025, ab 13 Uhr

Veranstalter: MGV Concordia Hainchen

.

? 👉