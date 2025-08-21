Erstes Repair Café nach der Sommerpause in den KlimaWelten

(wS/kw) Hilchenbach 21.08.2025 | Nach der Sommerpause öffnet das Repair Café Hilchenbach wieder seine Türen. Am Samstag, 23. August, sind alle willkommen, die defekte Gegenstände mitbringen und gemeinsam mit erfahrenen Reparatur-Profis instand setzen möchten. Die Veranstaltung findet von 13 bis 15 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach statt.

Ob Elektrogeräte, Fahrräder oder andere Alltagsgegenstände – das ehrenamtliche Team unterstützt Besucher dabei, die Dinge wieder zum Laufen zu bringen. Ziel des Repair Cafés ist es, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, Ressourcen zu schonen und das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu stärken.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Garantie auf eine erfolgreiche Reparatur kann zwar nicht gegeben werden, doch das Team setzt alles daran, den Gästen zu helfen.

Neben dem praktischen Reparieren bietet das Café auch Raum für Austausch bei Kaffee, Getränken und Kuchen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter melanie.klotz@klimawelten.de

Foto: KlimaWelten Hilchenbach

