VTV Freier Grund begeistert Kinder mit Taekwondo-Schnuppertraining

(wS/vtv) Neunkirchen 21.08.2025 | Im Rahmen der diesjährigen Ferienspiele der Gemeinde Neunkirchen bot der VTV Freier Grund ein spannendes Schnuppertraining im Classic Taekwondo an. Insgesamt 24 Kinder folgten der Einladung in die Mehrzweckhalle Salchendorf und erlebten eine energiegeladene Einführung in die koreanische Kampfkunst.

Geleitet wurde die Einheit von Klaus Farnschläder, langjähriger Trainer im VTV und Träger des schwarzen Gürtels. Mit viel Erfahrung und pädagogischem Feingefühl führte er die Kinder durch erste Grundtechniken, Bewegungsformen und einfache Selbstverteidigungselemente.

„Die Kinder waren mit großer Spannung und voller Energie bei der Sache“, berichtet Farnschläder. Besonders beeindruckt zeigten sich die jungen Teilnehmer von der Disziplin und Präzision, die Taekwondo auszeichnet – aber auch vom Spaß an Bewegung und dem respektvollen Miteinander.

Der VTV Freier Grund freut sich über das große Interesse und lädt alle Kinder, die Lust auf mehr haben, herzlich zu einem Probetraining in der regulären Taekwondo-Gruppe ein. Weitere Infos: www.vtv-freier-grund.de

Foto: Verein

