Ökumenischer Pilgerweg an der Dill: „Glaubst du das?“

(wS/af) Dillenburg 17.08.2025 | Ökumenischer Pilgerweg 2025: Glaubst du das?

Die Katholische Pfarrei „Zum Guten Hirten an der Dill“ und die Fachstelle Mission und Ökumene des

Evangelischen Dekanats an der Dill laden zum 16. Ökumenischen Pilgerweg am Samstag, 6.

September 2025 ein. Die etwa 7,5 Kilometer lange Strecke führt diesmal nach Donsbach und über

Teile des Wacholderweges.

Beginn ist um 10 Uhr mit einer Andacht in der Evangelischen Kirche in Donsbach. Der Pilgerweg

endet gegen 14.30 Uhr in der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Donsbach.

Vor 1700 Jahren, im Jahr 325 n. Chr., fand das Konzil von Nicäa statt. Es war das erste ökumenische

Konzil der Kirchengeschichte und hatte zum Ziel, Einheit und eine gemeinsame Grundlage für den

christlichen Glauben zu schaffen. Unter dem Thema „Glaubst du das?“ soll es diesmal darum gehen,

welche Glaubenssätze uns besonders wichtig sind und was der Glaube uns persönlich bedeutet. Wie

in den letzten Jahren wird es neben kurzen Impulsen zum Thema auch Zeit für Stille, Besinnung und

Austausch geben.

Landschaftstypisch führt der Weg über einige Auf- und Abstiege. Die Teilnehmer sollten an

wetterfeste Kleidung und feste Schuhe denken. Die Mittagsrast erfolgt unterwegs, für ausreichende

Verpflegung müssen die Pilger selbst sorgen. Ein feuchtigkeitsabweisendes Sitzkissen sollte im

Gepäck nicht fehlen, Wanderstöcke können eventuell hilfreich sein.

Für bessere Planbarkeit wird um Anmeldung bis Samstag, 30. August 2025 beim Katholischen

Pfarrbüro in Herborn, Telefon 02772 58393-0, Mail info@katholischanderdill.de oder bei der

Fachstelle Mission und Ökumene, Evangelisches Dekanat an der Dill, Telefon 02772 5834210, Mail

u.seibert@ev-dill.de gebeten. Für kurzentschlossene Mitpilger ist eine Teilnahme auch ohne

Anmeldung möglich.

Die Teilnehmer werden gebeten, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden. Parkmöglichkeiten gibt es

am Donsbacher Tierpark. Von dort kann man auf einem Fußweg links neben dem DGH zur

Evangelischen Kirche gehen.

Das ökumenische Vorbereitungsteam (Pater Paulose Chatheli, Ina Franz, Andrea Satzke, Uwe Seibert

und Fritz Wellstein) freut sich auf eine rege Teilnahme und gute Weggemeinschaft.

Hintergrundinfo:

Die Idee für einen ökumenischen Pilgerweg entstand 2010 im Rahmen der Initiative „Bereitschaft zur

Bewegung“ des Bistums Limburg. Die erste ökumenische Pilgerstrecke führte auf dem „Missionsweg

Nord-Nassau“ von Rabenscheid nach Haiger. Wegen des großen Interesses machen sich seitdem

jedes Jahr am ersten Samstag im September Pilger auf den Weg.

Inzwischen kann man von einer lieb gewonnenen Tradition sprechen und so findet am 6. September

bereits die sechzehnte Auflage statt. Christen aus der Region und aus verschiedenen Konfessionen

sind dann wieder gemeinsam unterwegs.