Viertes Obstgartenfest in der Birker Obstplantage

(wS/ogv) Birken – bei Mudersbach 17.08.2025 | Zum vierten „Obstgartenfest“ am Samstag, 06.09.2025 lädt der „Gemeinnützige Obst- und Gartenbauverein Birken e.V.“ in die historische Birker Obstplantage (Kapellenweg – Eingang neben dem Lehrbienenstand) ein.

Das noch junge, aber schon fest etablierte Fest, das sich aber immer größerer Beliebtheit erfreut, beginnt um 14:00 Uhr und klingt abends mit einem geselligen Dämmerschoppen aus. Speisen und Getränke aller Art werden angeboten.

So runden neben Kaffee und Kuchen auch herzhafte Speisen wie eine deftige Suppe und asiatische Frühlingsrollen das breite Angebot ab. „Besonders auch für Kinder soll es wieder ein Erlebnis werden: auch in diesem Jahr bietet Boris Peter mit seiner Familie wieder ein Ponyreiten an, weiterhin hat er seine Schafherde in der Obstplantage als natürliche Rasenmäher untergebracht“ freut sich Matthias Merzhäuser, Vorsitzender des Vereins.

Am Abend gibt es Lagerfeuermusik mit dem Duo „Immis von der Sieg“, und ein Chorauftritt für den Nachmittag ist angefragt. Weiterhin kann Blütenhonig aus dem Imkerdorf Birken gekauft und der Fortschritt des neu angelegten Weinbergs von Wolfgang Otterbach besichtigt werden. Die Organisatoren des OGV-Birken freuen sich über nette Gäste und schöne Stunden in der entspannten Atmosphäre der teils naturbelassenen Birker Streuobstwiese.



Mehr Informationen bietet der Obst- und Gartenbauverein auf seiner Facebook-Präsenz und unter www-OGV-Birken.de im Internet.

