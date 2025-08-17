Siegerland Flughafenfest am 24. August 2025: „Wir feiern, was wir lieben“

(wS/sf) Burbach 17.08.2025 | Unter dem Motto „Wir feiern, was wir lieben“ öffnet der Siegerland Flughafen am Sonntag, den 24. August 2025, seine Türen, Tore und Hangars für ein Flughafenfest der Extraklasse. Anlass ist das Jubiläumsjahr des Kreises Siegen-Wittgenstein. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spektakuläres Programm mit Highlights aus Luftfahrt, Technik, Unterhaltung und Kulinarik.

Ein Programm voller Höhepunkte

Der Siegerland Flughafen präsentiert sich gemeinsam mit den beiden Luftsportvereinen LSV Hellertal e. V. und Verein für Flugsport Geisweid e. V., der Flugschule sowie zahlreichen Luftfahrtunternehmen.

Geboten wird ein umfassendes Flugprogramm mit atemberaubenden Flugshows, Rundflügen und vielen Mitmachaktionen. Zu den fliegerischen Höhepunkten zählen die Flying Legends, Toni Eichhorn und Uwe Wendt, die ihr Können eindrucksvoll am Himmel demonstrieren werden.

Auch am Boden gibt es viel zu entdecken:

Die Bundespolizeifliegergruppe stellt ihre Arbeit vor.

stellt ihre Arbeit vor. Die Air Alliance GmbH bietet Einblicke in ihre Leistungen und spannende Mitmachaktionen.

bietet Einblicke in ihre Leistungen und spannende Mitmachaktionen. Die Ascend Aviation Group öffnet ihre Hangars für Besucher.

öffnet ihre Hangars für Besucher. Die Hubschrauber von Kayfly können aus nächster Nähe bestaunt werden.

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme der Bundeswehr mit dem Transportflugzeug A400M. Besucher haben die seltene Gelegenheit, den 340 Kubikmeter großen Laderaum zu besichtigen und mit der Besatzung ins Gespräch zu kommen – sowohl über die Technik als auch über Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Luftwaffe.

Unterhaltung und Rahmenprogramm

Auch für Musik und Stimmung ist gesorgt: Auf der Bühne treten die Bands „Take on me“ und „The Peteless“ sowie der Burbacher Posaunenchor auf. Moderator und Entertainer Stefan Mross wird die Gewinnerinnen und Gewinner der Tombola verkünden.

Darüber hinaus locken kulinarische Spezialitäten, Ausstellerstände, ein Erlebnisbereich für Kinder und die Möglichkeit, die Flughafenfeuerwehr live zu erleben.

Eintritt und gute Sache

Der Eintritt beträgt 15 Euro (inklusive Parkplatz und Shuttle-Service). Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Die Erlöse aus dem Flughafenfest sowie der Tombola gehen zum großen Teil an die Stiftung Fly & Help von Reiner Meutsch, die Bildungsprojekte weltweit unterstützt.

Alle Infos auf einen Blick

Datum: Sonntag, 24. August 2025

Sonntag, 24. August 2025 Uhrzeit: 10:00 – 18:00 Uhr

10:00 – 18:00 Uhr Ort: Siegerland Flughafen, Flughafenstraße 8, 57299 Burbach

Siegerland Flughafen, Flughafenstraße 8, 57299 Burbach Eintritt: 15 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei, inkl. Parkplatz und Shuttle-Service)

15 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei, inkl. Parkplatz und Shuttle-Service) Mehr Infos: www.flughafenfest-siegerland.de

Das Team des Siegerland Flughafens freut sich auf zahlreiche Gäste und ein unvergessliches Fest rund um die Faszination Fliegen.

