25 Jahre SiegenGospelChoir – Jubiläumskonzert in Trupbach am 18. September

(wS/sgc) Siegen 01.09.2025 | Der SiegenGospelChoir feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert. Am Donnerstag, 18. September 2025, um 19:30 Uhr lädt der Chor in die Evangelische Auferstehungskirche in Siegen-Trupbach ein.

Unter der Leitung von Helmut Jost, Gospelspezialist, Sänger, Musiker, Komponist und Musikproduzent, präsentiert der Chor eine Auswahl seiner schönsten Songs. Das Programm spiegelt nicht nur die vergangenen 25 Jahre wider, sondern auch die Kraft und Botschaft des Gospel. „Keine andere Musikrichtung vermittelt so viel Freude, Hoffnung, aber auch Trost in schweren Zeiten“, sind sich die Chormitglieder einig.

Als besondere Gäste treten an diesem Abend Timo Böcking (Piano), Ben Jost (Drums) und Frieder Jost (Gitarre) auf. In der Konzertpause sorgen die Gastgeber mit Getränken für eine festliche Atmosphäre – ganz im Sinne einer Jubiläumsparty.

Karten für das Jubiläumskonzert können über die Homepage des Chores unter www.siegengospelchoir.de